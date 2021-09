Junge Frauen belästigt

Zwei Frauen sind in Mannheimer Straßenbahnen belästigt worden. So entblößte sich nach Polizeiangaben vom Dienstag ein Mann in der Linie 1. Anschließend soll er sich bei dem Vorfall vom Samstagmittag in den Schritt gefasst haben. Erst als eine 22-jährige Geschädigte ihn anschrie, stieg er am Marktplatz aus. Der Mann war zuvor an der Haltestelle Abendakademie eingestiegen und setzte sich in das hintere Abteil der Straßenbahn neben die Frau, die den Vorfall der Polizei meldete.

Auch in der Linie 2 wurde eine Frau belästigt. Die 19-Jährige wurde am Montagmittag von einem Mann am Gesäß angefasst, der an der Feudenheimer Kirche eingestiegen war und versuchte, mit der Frau ins Gespräch zu kommen. Nach seiner Tat forderte die 19-Jährige den Unbekannten auf, dies zu unterlassen, woraufhin sich der Unbekannte ihr erneut näherte. Als die Geschädigte die Polizei verständigte, stieg der Mann an der Haltestelle Neckarplatt aus. Zuvor soll der Mann eine weitere Frau angesprochen haben.

Zeugen, die Hiweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/1744 444 bei der Polizei zu melden. Eine genaue Täterbeschreibung gibt es auf unserer Homepage per Kurz-Link (bit.ly/2XE7tw0). pol/kpl/jpp