Jungbusch: Bei nasser Fahrbahn ins Schleudern geraten

Mannheim. Am Dienstagabend ist ein 20-Jähriger Fahrer auf der B44 bei regennasser Straße in einer Kurve ins Schleudern geraten. Der 20-Jähriger BMW-Fahrer war laut Polizeimeldung in Fahrtrichtung Jungbusch unterwegs, als er in der Kurve zur

Schanzenstraße mit einem Verkehrsschild und einem Zaun kollidierte. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Die Höhe des Sachschaden wird noch ermittelt.

