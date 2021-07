Julia Willmann verlässt Mannheim mit fertiger Buchfassung

Mannheim. Julia Willmann arbeitet nicht gerne nachts. Doch diesmal macht sie eine Ausnahme: Auf den letzten Drücker, in ihrer vorletzten Nacht in Mannheim, stellt die Autorin die erste Fassung ihres Romans „Die keine Fiege ii und das Rauschen der Welt“ über die Schwebfliege Lili, die kein „L“ aussprechen kann, fertig. Mit einer hybriden Abschlussveranstaltung - im Dalbergsaal und live im Internet - verabschiedeten Vertreter der Bibliothek, der Stadt Mannheim, Sponsoren und Gäste nun die achte Preisträgerin des Mannheimer Feuergriffels, des Stipendiums für Kinder- und Jugendliteratur.

Abgeschiedenheit hilft

Nach drei Monaten Aufenthalt als Stadtschreiberin im Turm der Alten Feuerwache nimmt Julia Willmann neben der fertigen ersten Buchfassung vor allem positive Eindrücke mit zurück nach Berlin: „Mannheim ist eine ehrliche Stadt, die sich nicht verstellt oder nach außen sonnt, sondern sich einfach selbst genügt.“ Und obwohl sie mitten im Lockdown keinen leichten Start in der Quadratestadt hat, kann sie sich in dieser Umgebung kreativ entfalten: „Die Abgeschiedenheit im Turm hat mir sehr bei der Arbeit geholfen“, sagt sie bei der Abschlusslesung im Dalbergsaal der Kinder- und Jugendbibliothek.

Um durchzuschnaufen, sei das Neckarufer ihre wichtigste Anlaufstelle gewesen - es bot ihr zudem viele Gelegenheiten, die Mannheimer ausgiebig zu beobachten: „Ich habe die Nahbarkeit der Menschen hier sehr genossen“, erzählt die Autorin und Dramaturgin im Gespräch mit Stadtbibliotheks-Chef Yilmaz Holtz-Ersahin. Willmann beschreibt ihre ersten Tage und Wochen als Feuergriffel als still. Eine Zeit, in der leere Straßenbahnen am Turm vorbeifuhren oder Radfahrer nach der Sperrstunde noch heimlich daran vorbeiflitzten: „Dann ist die Stadt mit einem Schlag explodiert, und ich habe ein ganz anderes Mannheim kennengelernt. Aber ich hab mich sofort zuhause gefühlt.“

Freilich konnten durch die Pandemie nicht die üblichen Kontakte einer Stadtschreiberin zu den Menschen hier entstehen: „Wir haben im Januar noch gehofft, dass wir Präsenz-Veranstaltungen durchführen können, sind aber froh, dass wir zumindest einige virtuellen Formate anbieten konnten“, sagt auch Bildungsbürgermeister Dirk Grunert in seiner Ansprache. Ziel des Stipendiums sei schließlich, Autorinnen und Autoren für Kinder- und Jugendliteratur in den kreativen Austausch mit ihrer Zielgruppe zu bringen und diese so zum Lesen zu animieren.

Bettina Harling von der Stadtbibliothek hat Julia Willmann in allen Fragen unterstützt, stand ihr mit Rat und Tat zur Seite. Dass es am Abschiedsabend draußen vor dem Dalberghaus heftig regnet, passt für sie zur Stimmung: „Mannheim ist traurig, dass Sie jetzt gehen müssen.“ Auch Holtz-Ersahin gibt Willmann nur positive Rückmeldung und lobt den Einsatz der Stadtschreiberin. Ihre Arbeit bezeichnet er als „zeitgenössisch“, schließlich werde Lili in ihren Abenteuern auch mit den Auswirkungen der Klimakrise konfrontiert. Und auch ihr erstes Kinder- und Jugendbuch, „Rascha und die Tür zum Himmel“, habe mit seiner Abschieds-Thematik ergreifend in die Corona-Zeit gepasst. Ein Punkt, der von Willmann gar nicht beabsichtigt war: „Es fügt sich wirklich alles passend, aber tatsächlich kommen die Geschichten einfach zu mir“, gesteht sie.

Von Mannheim nimmt die Autorin neben ihren Erfahrungen und Begegnungen auch einen Stadtplan mit nach Hause, den Grunert nebst Urkunde überreicht. Holtz-Ersahin übergibt Blumen, Birgit Sandner-Schmitt, Vorsitzende des Förderkreises der Stadtbibliothek, bringt Sekt mit, und Heiko Brohm von der GBG trägt einen sichtlich schweren Wasserturm aus Zartbitter-Schokolade zu ihr.

Bevor sie aus ihrem Roman liest, trägt Julia Willmann ein Gedicht ihres Freundes Mikael Vogel vor - über eine kleine Fliege, die sich an einem Glas Scotch betrinkt: „Als ich das Gedicht gelesen habe, wusste ich, dass ich dieses Buch schreiben möchte, dass ich möchte, dass man einer Fliege auf Augenhöhe begegnet, sie als Gefährten sieht und als Wesen wie alle anderen schätzt.“

Diese Menschlichkeit der Fliege wird auch im Feuergriffel-Text deutlich: Willmann beschreibt Lili als sympathischen Zweiflügler, der gern das orange-rote Licht im Wald betrachtet oder dem befreundeten Laubkäfer Knorte beim Schnarchen zuhört. Und dass Lili einen Sprachfehler hat, stört nicht im Geringsten, denn wenn die kleine Schwebfliege bekennt: „Geich patz ich vor Gück“, gehen alle Herzen auf.

Als die Feuergriffel-Autorin am Ende vorträgt, wie sich Lili schweren Herzens von ihrem Freund Knorte verabschiedet, weil sie dringend in Richtung Alpen fliegen muss, passt irgendwie alles: Vom Käfer bekommt Lili nämlich ein Reisetagebuch. Und Julia Willmann hinterlässt Mannheim zwar kein Reisetagebuch, aber ein herrlich erfrischendes Stück Literatur. Und wenn sich hoffentlich bald ein Verlag findet, dürfen die Leser gespannt sein, welche weiteren Abenteuer die kleine Schwebfliege erlebt.