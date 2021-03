Der Landtagswahlkandidierendencheck des Stadtjugendrings findet am heutigen 4. März um 18 Uhr online über Zoom statt. Interessierte Schüler können sich noch anmelden (manfred.shita@sjr-mannheim.de). Sie erhalten einen Link zur Teilnahme. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird die Veranstaltung auch auf dem Youtube-Kanal des Jugendkulturzentrum forum (https://kurzelinks.de/8xi6) gestreamt werden.

Meinung als Jüngere kundtun

AdUnit urban-intext1

Der Stadtjugendring hat zudem das Thema Jugendwahl für die jüngeren Mannheimerinnen und Mannheimer aufbereitet: „Wie ihr bestimmt alle wisst, gehen immer weniger Menschen heute noch zur Wahl, egal ob jung oder alt. Die Politik beklagt diesen Zustand und möchte das ändern“, heißt es auf der Internetseite von Jugendwahl Mannheim. „Nur schließt sie einen Teil derer aus, die politisch engagiert sind und gerne wählen möchten. Damit sind junge Menschen zwischen 16 und 18 Jahren gemeint. Sie haben in der jüngsten Vergangenheit sehr auf sich aufmerksam gemacht und lautstark ihre Rechte eingefordert.“ Die noch nicht Volljährigen schauten allerdings in die Röhre. Deshalb gibt es auf der Homepage Links zu Kampagen zur Wahlalterabsenkung und zur Jugendwahl. Hier können junge Menschen ebenfalls ihr Kreuz machen und Kandidierenden ihre Meinung kund tun. „Auch wenn diese Stimmen nicht wirklich zählen, so sind sie doch ein wichtiges Zeichen für die Politik“, heißt es weiter. Mehr unter u18.org/willkommen und cutt.ly/Rl2pMvs see