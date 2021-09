Jugendwahl läuft in 24 Mannheimer Schulen und Einrichtungen

Mannheim. Im Frühjahr hatten die jungen Mannheimer Wahlberechtigten einen klaren Favoriten: Bei der (inoffiziellen) Jugend-Landtagswahl gaben sie den Grünen jeweils rund zehn Prozent mehr, als die Partei beim tatsächlichen Urnengang erzielen konnte. Wie wird es sein, wenn am 26. September der Bundestag gewählt wird? Diese Frage entscheidet sich gerade – bei Jugendwahlen, an denen sich in Mannheim in dieser Woche 24 Schulen und Jugendeinrichtungen mit einem eigenen Wahllokal beteiligen.

Ziel ist es, den unter 18-Jährigen etwas mehr Gehör zu verschaffen. „Auch wenn diese Stimmen nicht wirklich zählen, so sind sie doch ein wichtiges Zeichen für die Politik, die in den kommenden Jahren Entscheidungen treffen wird, die besonders die junge Generation betreffen“, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Bis 24. September haben die Jüngeren die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben.

Interviews mit Kandidierenden

Eine aktuelle Liste aller Wahllokale sowie die Öffnungszeiten stehen auf einer Webseite. Sie bietet darüber hinaus viele Infos rund um die Bundestagswahl – von Videointerviews mit den Mannheimer Kandidierenden, Links zu Wahl-O-Maten bis zu ausführlichen Erklärvideos sei hier „alles zu finden, was die Wahlentscheidung erleichtert“, so die Stadt. Das Ergebnis der Jugendwahl wird am Wahlabend bekanntgegeben und im Internet veröffentlicht.

Die Jugendwahl gehört zum „Bock auf Wahl“-Kooperationsprojekt, das vom Stadtjugendring, der Stadt, der Außenstelle Heidelberg der Landeszentrale für politische Bildung, dem Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium sowie der Carl-Benz-Schule getragen wird.

Info: https://www.jugendwahl-mannheim.de/21btw/