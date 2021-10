Jugendverkehrsschule - Fahrtraining auf E-Bikes

Mannheim. Motorisiert, schwerer, anderes Fahrverhalten: Straßenverkehrswacht und Jugendverkehrsschule bieten deswegen Fahrtrainings für E-Bikes an. Das nächste findet am Samstag, 16. Oktober, von 10 bis 14 Uhr bei der Jugendverkehrsschule in der Oskar-von-Miller-Straße 5 in Käfertal statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um Anmeldung wird gebeten: 0621/41 57 00. Der Kurs besteht aus zwei Teilen. Im Theorie-Teil werden Verkehrsregeln, richtiges Verhalten im Straßenverkehr und Allgemeines erklärt. Im Praxis-Teil werden Fahrräder und Helme auf Verkehrstauglichkeit überprüft, danach werden verschiedene Fahrsituationen wie Anfahren, Bremsen, Kurvenfahren und Slalomfahren geübt.

