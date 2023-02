Jugendticket für 365 Euro

Deutlich tiefer in die Tasche greifen wird die Stadt ab 1. März. Ab diesem Tag ist das landesweite Jugendticket auf dem Markt. Es kostet für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Freiwilligendienstleistende und Studierende unter 27 Jahren 365 Euro im Jahr. Und ist damit für die jungen Kunden beziehungsweise deren Eltern erheblich günstiger als das bisherige MAXX-Ticket, das 615,60 Euro jährlich kostete.

Der Differenzbetrag bleibt aber teilweise an der Stadt hängen, denn der Gemeinderat hat einer Teilnahme Mannheims am Jugendticket zugestimmt. „Kindern und Jugendlichen wird dadurch deutlich mehr Mobilität ermöglicht“, sagte Bürgermeister Dirk Grunert im Bildungsausschuss, aber: „Gute Maßnahmen kosten leider auch ordentlich Geld. Wir investieren hier zusätzlich ungefähr 2,24 Millionen Euro.“

Kritik von Gesamtelternbeirat

Schon bisher bezuschusst die Stadt unter bestimmten Umständen auch die Schülerbeförderung – in der Regel mit 36 Euro pro MAXX-Ticket. Hatte eine Familie mit mehreren Kindern Anrecht auf den Zuschuss, waren nach der alten Regelung ab dem dritten Kind die Kosten für das MAXX-Ticket komplett entfallen. Mit der Einführung des günstigeren Jugendtickets ändert sich das, für das dritte oder weitere Kinder gibt es keine Vollkostenerstattung mehr.

Bis zum dritten Kind stellten sich die Familien dennoch etwas besser, so Dirk Grunert. Aktuell seien davon etwa 30 Familien betroffen, so Lutz Jahre, Leiter des städtischen Fachbereichs Bildung. Dass die Dritte-Kind-Regelung „pauschal wegfällt“, kritisierte Ralf Kittel vom Gesamtelternbeirat. Der benachbarte Neckar-Odenwald-Kreis halte, wie etliche andere Kreise und Kommunen, an dem „familienfreundlichen Angebot“ fest. Eine Zustimmung zur Neuregelung empfiehlt der Ausschuss bei einer Gegenstimme aus dem Schulbeirat dem Gemeinderat, der sich an diesem Dienstag mit dem Thema befasst. bhr