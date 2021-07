Jugendlicher von Auto mitgeschleift

Ein mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stehender Jugendlicher ist am Freitag in der Glücksteinallee von einem Auto mitgeschleift worden. Etwa gegen 18 Uhr hatte der Jugendliche die Fahrbahn der Glücksteinallee betreten und war deshalb mit dem Fahrer eines schwarzen Mercedes in Streit geraten. Im weiteren Verlauf beugte sich der Jugendliche durch die geöffnete Fensterscheibe der Fahrertür ins Fahrzeuginnere. Daraufhin beschleunigte der Mercedes-Fahrer sein Fahrzeug und zog den jungen Mann bis zu dessen Sturz einige Meter mit. Anschließend flüchtete der Mercedes-Fahrer in südliche Richtung. Durch den Sturz zog sich der Jugendliche leichte Verletzungen zu und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Verkehrsteilnehmer, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckarau unter Tel. 0621/83 39 70, in Verbindung zu setzen. pol/abo

