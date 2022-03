Jugendlicher flüchtet

Ein jugendlicher Radfahrer ist am Montag gegen die Beifahrertür eines Mercedes gefahren, als er versucht hatte, einem Auto auszuweichen und zu bremsen. Nach Angaben der Polizei flüchtete der Radfahrer anschließend. Der 23-jährige Autofahrer war gegen 17 Uhr auf der Bismarckstraße aus Richtung Ludwigshafen unterwegs, als er an der Kreuzung bei L 7/L 6, gegenüber dem Polizeipräsidium, verkehrsbedingt anhalten musste. Ein Porsche-Fahrer hatte verkehrswidrig auf dem Radweg gehalten und wollte wieder in den fließenden Verkehr einfahren. Wegen des Porsches war der Radweg blockiert und der unbekannte Radfahrer wich aus – so kam es zur Kollision. Der Jugendliche wird als etwa 14 Jahre alt, mit dunkelblondem Haar und schlank beschrieben. Auch nach dem bislang unbekannten Porsche-Fahrer wird gefahndet. Er soll ein älterer korpulenter Mann mit Glatze sein. Zeugen werden gesucht: 0621/174 33 10. pol/lok

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1