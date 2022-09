Jugendlicher entblößt sich in Mannheimer Innenstadt vor Frau

Mannheim. Ein 15-Jähriger hat in der Nacht auf Donnerstag auf dem Mannheimer Friedrichsring eine Frau sexuell belästigt. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte die 40-Jährige in Höhe des Quadrats U1, wie sich ein junger Mann auf eine Bank in ihrer Nähe setzte. Der 15-Jährige manipulierte bei heruntergelassener Hose an seinem Glied, suchte dabei den Blickkontakt zur Frau und lief dieser hinterher, als sie sich entfernte. Eine hinzugerufene Streife konnte den Beschuldigten festnehmen und brachte ihn zum Polizeirevier Mannheim-Innenstadt. Das Ergebnis eines Alkoholtests steht noch aus. Den 15-Jährigen erwartet nun eine Anzeige.

