Jugendlicher blendet Straßenbahnfahrer mit Laserpointer

Mannheim. Ein 15 Jahre alter Jugendlicher hat in Mannheim gleich zwei Straßenbahnfahrer mit einem Laserpointer geblendet. Die beiden Bahnen fuhren gegen 21.20 Uhr am Paradeplatz ein, teilte die Polizei am Montag mit. Einer der Bahnfahrer habe daraufhin sofort seinen Zug gestoppt und den jungen Mann sowie seinen Begleiter noch vor Ort gestellt.

Die hinzugerufene Polizei stellte den benutzten Laserpointer sicher und nahm den Jugendlichen mit auf die Dienststelle. Gegen ihn wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.