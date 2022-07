Jugendliche versuchen 63-Jährige am Mannheimer Hauptbahnhof zu bestehlen

Mannheim. Zwei Jugendliche haben am Montag versucht, eine Frau am Mannheimer Hauptbahnhof zu bestehlen. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte die 63-Jährige gegen 14.40 Uhr in der Lindenhofunterführung, wie jemand versuchte, in ihren Rucksack zu greifen. Sie wandte sich an eine Streife der Bundespolizei. Die Beamten nahmen die 16- und 17-jährigen tatverdächtigen Algerier vorläufig fest und brachten sie zur Dienststelle am Hauptbahnhof. Dort stellte sich heraus, dass die beiden sich illegal in Deutschland aufhalten. Sie sehen nun einem Strafverfahren entgegen und wurden an eine Jugendeinrichtung übergeben.

