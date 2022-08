Jugendliche unterstützen im Alltag

„Dich schickt der Himmel!“ oder „Du bist ein Engel!“ sind dankbare Ausrufe, wenn jemand Hilfe anbietet oder spontan mit anpackt. Genau darum geht es bei der Aktion der Jugendkirche Samuel von und mit Firmanden im September.

Wer beispielsweise in Sachen Einkäufe, bei technischen Problemen, bei kleinen Haushaltsanliegen oder anderem einen Helfer benötigt, kann sich an die „FirmEngel“ wenden. Erreichbar sind die Jugendlichen ab Freitag, 2. September, 13 Uhr, bis Montag, 5. September, 13 Uhr, unter der Telefonnummer der Jugendkirche 0621/30 08 51 56. Auch per E-Mail können die Firmanden unter firmengel@jugendkirche-samuel.de kontaktiert werden. „Die Jugendlichen werden sich bemühen, alle Anfragen zu beantworten. Dass alle Anliegen auch abgearbeitet werden können, können wir aber nicht garantieren“, betont der Bildungsreferent der Jugendkirche Samuel, Arturo Mispireta, der die Aktion betreuen wird, in einer Pressemeldung des Stadtdekanats.

Vorbereitung auf Firmung

Die Aktion ist der zweite Teil des Projekts der katholischen Mannheimer Jugendkirche im Rahmen der Firmvorbereitung. „Im ersten Teil haben sich die Firmanden mit ihrer eigenen Biografie und ihrem Glauben auseinandergesetzt, und nun geht es im zweiten Teil darum, konkret zu erfahren, wie Christ-sein gelebt werden kann“, erklärt Mispireta weiter. Am ersten Adventswochenende folgt schließlich die Firmung. red