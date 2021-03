Ginge es nach den Jugendlichen aus neun Mannheimer Schulen – das Ergebnis der Landtagswahl wäre noch eindeutiger ausgefallen, als es ohnehin schon ist: Bei der Mannheimer Jugendwahl votierten im nördlichen Wahlkreis der Stadt 37, in den südlichen Bezirken 45,8 Prozent für die Grünen. Das sind jeweils rund zehn Prozent mehr als bei der eigentlichen Wahl. Und die AfD hätte statt 12,7 beziehungsweise 8 Prozent lediglich 4,6 und 3,3 bekommen.

AdUnit urban-intext1

„Bock auf Wahl“: So heißt die Kampagne, die sei vielen Jahren die Urnengänge begleitet. Bach-Gymnasium und Carl-Benz-Schule arbeiten dabei mit Stadt, Stadtjugendring, dem Jugendkulturzentrum forum und der Landeszentrale für politische Bildung zusammen. Neben Plakataktionen und Podiumsdiskussionen gehört die Jugendwahl zum Programm. Ziel: Den unter 18-Jährigen etwas mehr Gehör verschaffen. „Auch wenn diese Stimmen nicht wirklich zählen, so sind sie doch ein wichtiges Zeichen für die Politik“, sagt Manfred Shita vom Stadtjugendring. Und Bürgermeister Dirk Grunert betont: „Die Jugendwahl ist ein wichtiges Instrument, um Jugendliche an demokratische Prozesse heranzuführen.

Trotz der schwierigen, corona-bedingten Einschränkungen haben in diesem Jahr neun Mannheimer Schulen an der Jugendwahl teilgenommen: im Wahlkreis 35 das Geschwister-Scholl-Gymnasium, die IGMH, das Johanna-Geissmar-Gymnasium, die Johannes-Gutenberg-Schule sowie das Ludwig-Frank-Gymnasium. Im Wahlkreis 36 haben sich Feudenheim-Realschule, Johann-Sebastian Bach-Gymnasium, Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule sowie Ursulinen-Gymnasium beteiligt. bhr