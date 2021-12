Jugendliche rennen über die B 36

Zwei junge Männer sind am Dienstagnachmittag gegen 16.25 Uhr zu Fuß vor der Polizei geflüchtet, als sie in einer Unterführung der Maxdorfer Straße auf der Rheinau kontrolliert werden sollten. Dabei übersprangen sie auch die Leitplanken an der B 36 und rannten trotz des Verkehrs über alle Fahrspuren der Bundesstraße. Der Grund für ihre riskante Flucht wurde schnell offensichtlich, nachdem der 17- und der 18-Jährige auf der anderen Seite eingeholt worden waren: eine geringe Menge Haschisch bei dem Jüngeren und ein weggeworfenes Messer bei dem Älteren, das sichergestellt wurde. Bei der Flucht der zwei Jugendlichen über die Bundesstraße mussten mehrere Verkehrsteilnehmer stark abbremsen, um Unfälle zu verhindern. pol/lok

