Mannheim. Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren haben eine Spendendose gestohlen. Laut Polizei ging das Duo am Dienstag gegen 8 Uhr zu einem Kiosk in der Mannheimer Straße in Käfertal, um Zigaretten zu kaufen. Als der 65-jährige Kiosk-Besitzer von beiden die Ausweise verlangte, zögerten sie und bettelten schließlich um eine Cola. Diese schenkte ihnen der Mann.

Als sie wenig später erneut auftauchten und nach einer weiteren Cola fragten, schloss der 65-Jährige das Ausgabefenster und wandte sich ab. Kurz darauf hörte er, wie sich das Fenster öffnete. Er konnte sehen, dass die beiden die Spendendose an sich nahmen und in Richtung Äußere Wingertstraße davonrannten. Aufgrund der Personenbeschreibung zog die Polizei eine Parallele zu einem Autoeinbruch am frühen Dienstagmorgen, bei dem während der Fahndung zwei Jugendliche kontrolliert worden waren. Die Beamten fuhren zu ihnen nach Hause und fanden die Dose, die der 17-Jährige noch zu verbergen versuchte, auf dem Bett. Das Duo hatte bereits damit begonnen, das Geld zu zählen, um die Beute zu teilen. Dem Kioskbesitzer gaben die Beamten Dose samt Inhalt zurück.