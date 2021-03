Kinder sind von der Coronakrise in besonderer Weise betroffen: Schule, Sport, Treffen mit Freunden, Besuche von Großeltern - all das ist nur eingeschränkt bis gar nicht möglich. Trotzdem blieben bei der Beratung der Maßnahmen die Interessen von Kindern und Jugendlichen weitgehend unberücksichtigt, wie der Präsident des Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers, in einer neuen Folge des „MM“-Podcasts „Leben in Zeiten von Corona“ kritisiert.

„Noch nicht einmal die Bundesfamilienministerin ist Mitglied im Corona-Kabinett. Das hat dazu geführt, dass das Recht auf Gewerbefreiheit wesentlich höher bewertet wurde als etwa das Recht auf Bildung oder das Recht auf Spielen“, sagt er. „Diese Rechte fielen doch sehr deutlich unter den Tisch, vor allem in der ersten Phase der Pandemie.“ Viele Jugendliche würden inzwischen Zukunftsängste plagen, warnt Hilgers mit Verweis auf Umfragen. „Das ist ein Befund, den wir in vergleichbaren Umfragen in dem Umfang nicht hatten.“ Umso dringlicher sei es, die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Erst kürzlich hatten sich nach jahrelangem Ringen Union und SPD auf einen Gesetzentwurf geeinigt; der Schritt wird von vielen Seiten als längst überfällig bezeichnet, gleichwohl gibt es Kritik an den konkreten Formulierungen, auch vom Kinderschutzbund. „Anstatt einer vorrangigen Berücksichtigung des Kindeswohls, so wie sie in der UN-Kinderrechtskonvention gefordert wird, heißt es hier: ,Das Wohl des Kindes ist angemessen zu berücksichtigen’.“ Das Kindeswohl dürfe aber nicht mit anderen Zielen gemessen und dagegen abgewogen werden. „Das Kindeswohl ist zu gewährleisten, und wenn es nicht gewährleistet ist, ist der Staat verpflichtet, einzugreifen und das Kindeswohl zu schützen.“

Grundsätzlich bemängelt Hilgers, dass die Beteiligungskultur in Deutschland nur gering ausgeprägt sei. Das beginne schon in der Schule. „In anderen europäischen Ländern wird der Unterricht wesentlich partizipativer durchgeführt. Da erarbeiten sich die Kinder in einer Klasse gemeinsam ihr Wissen, und jeder weiß etwas. Die Lehrer moderieren diesen Wissensaustausch.“ Der Bogen lasse sich weiter spannen bis hin zur demokratischen Beteiligung und demokratischen Bildung. „Wenn Kinder erfahren, dass sie ernst genommen werden und ihre Meinung Berücksichtigung findet, legt sich bei ihnen die Grundlage einer demokratischen Persönlichkeit, die später zur Demokratie steht und diese verteidigt.“