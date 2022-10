Jugendliche klauen Roller in Mannheim

Mannheim. Zwei Jugendliche haben am Mittwoch einen Motorroller in der Neckarstadt-West in Mannheim gestohlen. Einer Streife fielen die Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren mit dem Motorroller gegen 16 Uhr in der Untermühlaustraße auf, wie die Polizei berichtet. Die Jugendlichen fuhren ohne Helm auf dem Gehweg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ihren Angaben zufolge hatten sie den Roller kurz zuvor von einem angeblichen Bekannten in der Erlenstraße zur Probefahrt erhalten. Die Polizei überprüfte den Bereich, konnte jedoch den vermeintlichen Bekannten nicht antreffen. Aufgrund weiterer Auffälligkeiten an dem Motorroller nahmen die Beamten mit dem Halter Kontakt auf. Dieser hatte den Verlust seines Fahrzeuges noch gar nicht bemerkt. Zuletzt hatte er sein Fahrzeug morgens gegen 6:30 Uhr in der Pestalozzistraße verschlossen abgestellt. Der sichergestellte Motorroller wurde ihm nach der Spurensicherung wieder übergeben. Nach Abschluss der Ermittlungen erfolgt gegen die beiden 15- und 16-Jährigen Strafanzeige wegen Diebstahls.