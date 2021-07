Jugendliche gesucht

Die Freie Interkulturelle Waldorfschule in Mannheim bietet drei Stellen für einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) an. Interessierte erwartet die abwechslungsreiche Tätigkeit als Klassenhelfer, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie werden dabei vom jeweiligen Klassenlehrer oder der jeweiligen Klassenlehrerin begleitet und unterstützt und erhalten einen ersten Einblick in die Waldorfpädagogik, so die Freie Interkulturelle Waldorfschule weiter. „Sie sammeln erste berufliche Erfahrungen und können für sich herausfinden, ob der Lehrerberuf eine Möglichkeit für ihre Zukunft ist.“

Weitere Informationen finden Interessierte im Netz unter www.fiw-mannheim.de red