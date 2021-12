Jugendliche brechen in Pflegeheim in Käfertal ein

Mannheim-Käfertal. Zwei Jugendliche sind am Donnerstagabend in das Pflegeheim Speckweg in Mannheim-Käfertal eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, bemerkte ein Altenpfleger die beiden dunkelgekleideten und vermummten Jugendlichen gegen 22 Uhr im Erdgeschoss des Gebäudes. Wie sich später herausstellte, wurde die Elektronik der Hintertür manipuliert und in dem angrenzenden Umkleideraum Schränke und Schubladen waren durchwühlt. Zum Sachschaden oder ob etwas gestohlen wurde, können die Polizisten bislang keine Angaben machen. Im Außenbereich wurden Gummihandschuhe mit Blutabtragungen sichergestellt, die nun kriminaltechnisch untersucht werden. Mehrere Funkstreifen umstellten und durchsuchten den Gebäudekomplex, fanden die beiden Täter aber nicht. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Rufnummer 0621/ 71849-0 zu melden.

