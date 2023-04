Jugendliche bewerfen in Mannheim Zug mit Steinen

Mannheim. Am Mittwochnachmittag hat die Bundespolizei in Mannheim drei Jugendliche dingfest gemacht, die einen Güterzug mit Steinen beworfen hatten. Nach Angaben der Bundespolizei rief sie die Deutsche Bahn gegen 17 Uhr an die Gleise nahe der Sonderburger Straße in Schönau, weil sich dort Personen nahe der Gleise aufhielten und mit Steinen geworfen hätten. Während des Einsatzes sperrte die Bahn aus Sicherheitsgründen den Bereich für Zugfahrten, es kam zu Verspätungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor Ort traf die Bundespolizei auf drei 15-Jährige, die das Steinewerfen gestanden. Sie wurden nach Hause gebracht, wo sie und ihre Erziehungsberechtigten von der Polizei belehrt wurden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob ein gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr vorliegt. Sollte das der Fall sein, erwartet die Jugendlichen ein Strafverfahren.

Die Bundespolizei weist darauf hin, dass beim Werfen von Gegenständen auf fahrende Züge Lebensgefahr durch Abprallen besteht. Entstehende Schäden würden dem Verursacher außerdem in Rechnung gestellt.