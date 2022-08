Jugendhaus Mannheim-Vogelstang auf Tour

Mannheim. In dieser Woche steht im Jugendhaus Vogelstang der Bau der „Bank der Toleranz“ auf dem Sommerferienprogramm. An dem Schreiner-Projekt werken die Jugendlichen von heute bis einschließlich Freitag. Zudem steht im Juz eine kurzweilige Übernachtungsaktion für Jungen und Mädchen (10 bis 14 Jahre) auf dem Programm. In der kommenden Woche geht’s dann auf Tour: Von Mittwoch, 17. bis Samstag, 20. August ist das Forsthaus Ebersberg Ziel der großen Ferienfreizeit für Kinder von 11 bis 14 Jahren. Mehr Infos: 0621/2 93 82 95.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Tennis Zverev und Otte nach Verletzungen für Davis Cup nominiert Mehr erfahren