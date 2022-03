Jugendamt informiert rund um die Kindertagespflege

Mannheim. Betreuungsplätze für Kinder sind Mangelware. Darum lassen sich immer mehr Menschen zu Kindertagespflegepersonal ausbilden. Was genau es zu beachten gilt, darüber informiert das Jugendamt bei einer virtuellen Veranstaltung am Mittwoch, 9. März, ab 9.30 Uhr. Der Fokus bei der Kindertagespflege liegt in der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Alter von bis zu drei Jahren. Um als Kindertagespflegeperson tätig werden zu dürfen, wird eine Erlaubnis benötigt. Anmeldungen per Mail: kinder.tagespflege@mannheim.de oder telefonisch unter 0621/293 3734. Weitere Termine sind am 13. April und 11. Mai, dann jeweils um 10.30 Uhr.

