Jüdischer Friedhof: Förderkreis hat Spenden erhalten

Mannheim. 800 Euro hat ein Spendenaufruf im „MM“ gebracht. Damit hat der Förderkreis historische Grabstätten Mannheim das Grabmal des Klausrabbiners Lippmann Lindmann sanieren können. Es wird am Sonntag, 11. Dezember um 11 Uhr bei einer kleinen Feierstunde auf dem Jüdischen Friedhof neu gesetzt. Amnon Seelig, Kantor der Jüdischen Gemeinde, spricht das Totengebet Kaddisch. Über den Fördererkreis und seine Aufgaben informiert Susanne Lindauer und über das Leben des Klausrabbiners Lindmann sowie über die Sanierung des Grabsteins berichtet Volker Keller, Zweiter Vorsitzender des Vereins Stadtbild und großer Kenner des Jüdischen Friedhofs. Die Herren werden gebeten, eine Kopfbedeckung zu tragen, wie das auf jüdischen Friedhöfen üblich ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Risse und Abplatzungen

Lippmann Lindmann lebte von 1808 bis 1877 – also einer Zeit, als es in Mannheim äußerst reges, vielfältiges jüdisches Leben gab. Er war Rabbiner an der Lemle-Moses-Klaus-Synagoge in F 1, 11, der zweitgrößten Synagoge der Stadt und dem Zentrum der orthodox lebenden Juden. Lippmann vertrat als „Rabbinatsverweser“ ab 1830 die vakante Rabbinerstelle in F 1, 11, wo er bereits aufgewachsen war. 1840 wurde er zum Stadt- und Klausrabbiner ernannt.

Sein großes Grabmal wies zuletzt aber Risse im Sockel, viele Abplatzungen, poröse Stellen sowie aus dem Stein herausgebrochene Stücke auf.