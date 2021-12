„Zusammenhalt in Vielfalt – Jüdischer Alltag in Deutschland“: Unter diesem Titel lief zwischen 8. Oktober und 20. Dezember 2020 ein bundesweiter Fotowettbewerb. Die Siegerfotos sind ab sofort – vom 2. bis 20. Dezember – im Bach-Gymnasium in Neckarau zu sehen.

Interessierte können sich von Schülerscouts an vier Terminen durch die Ausstellung im Foyer des Studienhauses führen lassen: am Dienstag, 7. und 14. Dezember, sowie am Donnerstag, 9. und 12. Dezember, jeweils von 15 bis 16 Uhr. Weitere Termine sind möglich nach vorheriger Anmeldung (bis 6. Dezember) per E-Mail an info@bachgymnasium.de. Es gilt die 2Gplus-Regel.

Ziel des Wettbewerbs ist es, die Lebendigkeit und Vielfalt jüdischen Lebens zu zeigen und den Zusammenhalt zu stärken. Die Initiatoren reagierten damit auf den antisemitischen Anschlag auf die Synagoge in Halle am 9. Oktober 2019.

Die prämierten Fotos stellten „die Vielfalt, den Reichtum, aber auch die Normalität jüdischen Lebens als unverbrüchlichen, integrativen Bestandteil der deutschen Gesellschaft“ heraus, heißt es in einer Mitteilung des Bach-Gymnasiums.

Den Wettbewerb ausgelobt hatten die Bundesregierung, der Zentralrat der Juden in Deutschland und die Initiative kulturelle Integration. Eingereicht wurden 654 Fotos, aus denen eine unabhängige Jury im Januar 2021 die zehn prämierten Fotos auswählte. Die Preisträger wurden am 12. März in Berlin ausgezeichnet. Nun gehen ihre Fotografien auf Reisen quer durch die Republik. bhr