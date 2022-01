Jüdische Geschichte am schwarzen Meer

Das Marchivum und die Initiative „LeseZeichen“ von Helen Heberer und Raimund Gründler haben Ira Peter eingeladen. Am Mittwoch, 19. Januar, um 18 Uhr liest sie per Livestream im Internet auf der Seite www.marchivum.de Texte mit dem Schwerpunkt deutsche und jüdische Geschichte in der Region rund um Odessa, die dort entstanden. In Kasachstan geboren, lebt Ira Peter schon lange in Süddeutschland und setzt mit russlanddeutschen Themen auseinander. Als Inhaberin des Stadtschreiberstipendiums des Deutschen Kulturforums östliches Europa folgte sie von Juni bis Oktober 2021 in Odessa (Ukraine) dem gemeinsamen kulturellen Erbe der Deutschen und ihrer Nachbarn am Schwarzen Meer. pwr

