Judentum und Wasser

Der Verein der Freunde und Förderer des Herschelbades in Mannheim lädt zu einer Lesung mit Kultur- und Sprachwissenschaftlerin Heidrun Deborah Kämper ein. Sie findet am Mittwoch, 1. Februar, von 18 bis 19 Uhr im Foyer des Herschelbades in U3, 1 statt.

Gestiftet vom jüdischen Kaufmann und Stadtrat Bernhard Herschel, ist das Mannheimer Herschelbad ein integraler Bestandteil der jüdischen Geschichte Mannheims. Gemeinsam mit Referentin Kämper wird dieses Erbe bei der Veranstaltung mit einem tiefen Blick in die jüdische Kultur und ihre Verbindung zu Wasser, Hygieneritualen und Bädern gewürdigt.

Die Veranstalter bitten um Anmeldung unter info@herschelbad-mannheim.de. Ein spontaner Besuch ist ebenfalls möglich. red