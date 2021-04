Jubel entfesselt Kräfte

Ganz ehrlich, manches in unserer Kirche finde ich altbacken. Zum Beispiel, dass wir den Sonntagen noch immer lateinische Namen geben. Dummerweise wecken rätselhafte Sprachgebilde à la Misericordias Domini in mir bedrohliche Erinnerungen an meinen Lateinlehrer Dr. M., der seinerzeit allmorgendlich mit lustvollem Lächeln sein gefürchtetes Demütigungsritual zelebrierte, das er verharmlosend „Vokabelabfrage“ nannte. Welche Ironie! Wo doch ausgerechnet der Sonntag namens Misericordias Domini, der vergangene übrigens, Güte des Herrn bedeutet!

Mit Harfe und Wolke

Der morgige Sonntag trägt gleich wieder einen mysteriösen Namen: Jubilate. Obwohl, so viel Latein kann eigentlich jede*r: Jubilate! Jubelt! Erleichtert atme ich auf, und der gestrenge Dr. M. verwandelt sich vor meinem inneren Auge in den unfreiwilligen Engel Aloisius („Ein Münchner im Himmel“), der von Petrus eine Harfe und eine Wolke zugeteilt bekommt, auf der er fortan nach festem Zeitplan „frohlocken und Halleluja singen“ soll. Und das ohne geringste Aussicht, jemals wieder ein bayerisches Bier genießen zu können. „Luja sog i, Zefix!“.

Armer Aloisius! Wobei ich noch lieber über ofenwarmen Apfelkuchen juble. Und darüber, dass die Tage wärmer und die Nächte kürzer werden. Überhaupt lobe ich gerne mal den Tag schon vor dem Abend. Oder das Jahr vor dem Sommer. Aber vieles betrübt mich auch: hungernde Kinder, Plastikinseln in den Ozeanen, verpatzte Begegnungen oder verrinnende Urlaubstage. Und manchmal möchte ich schreien. Wozu mir dann meist der Mut fehlt.

Morgen aber soll gejubelt werden. Jubelt! Kann man das wirklich anordnen? Vorbild ist ein biblisches Gedicht, Psalm 66. Doch Vorsicht, der hat es in sich. Er bejubelt keine unbeschwerte Apfelkuchen-Glückseligkeit. Er blickt in tiefe Abgründe menschlicher Not: Gefangenschaft, Ausbeutung, Kriegsfeuer, Naturkatastrophen. Und er gipfelt in dem fulminanten Aufruf: Jubelt über Gott, alle Welt!

Bilder der Rettung

Eines tut der Psalm nicht: Er kehrt nichts unter den Teppich. Er verlangt auch nicht, sich mit dem Unheil abzufinden. Im Gegenteil: Er malt leidenschaftliche Bilder der Rettung, als wolle er die ganze Welt dazu verleiten, ihre Hoffnungen auf eine Wandlung zum Guten nicht aufzugeben und die Träume von einem gelingenden Leben niemals zu verraten. Vor dieser Kulisse präsentiert sich der Jubel über Gott als eine Art Rebellion, ein Aufbegehren gegen alle lebensfeindlichen Kräfte, gespeist aus einer uralten und doch nie verblassten Vision: dass Gott die Kerker der Verzweiflung aufbricht, die Wogen der Angst auseinandertreibt und die Menschen in die Weite einer neuen Freiheit führt.

Die so jubeln, verrichten keine religiöse Pflichtübung, sondern sie lassen sich von Gott beflügeln. Anders gesagt: Ihr Jubel entfesselt genau jene Gegenkräfte, für die sich der Bibel zufolge Gott selbst verbürgt hat: Lebendigkeit, Würde, Freiheit. Wer in diesen Jubel einstimmt, steht aus der Ohnmacht auf und wirft sich dem Leben in die Arme.

Zugegeben, diese Idee klingt eigenwillig. Wie manches in unserer Kirche. Aber bestimmt nicht altbacken. Ich finde sie erfrischend. Und allemal einen Versuch wert.

Elke Niebergall-Roth,

Prädikantin, Evangelische

Kirche in Mannheim