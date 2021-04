Jörn Döring bewirbt sich

Jörn Döring, Geophysiker und IT-Unternehmer, bewirbt sich auf dem Nominierungsparteitag des CDU-Kreisverbandes Mannheim für die Bundestagskandidatur. Das teilte er in einer Presseinformation mit. Er stehe für einen „Neubeginn der Mannheimer CDU und einen wertkonservativen und ordoliberalen Kurs der CDU im Bund“. Der 53-jährige Wieslocher, der seit 2020 Co-Vorsitzender der Werteunion Baden-Württemberg ist, hat seinen Antrag bei der Findungskommission eingereicht. In der branchenstarken Region will er Arbeitsplätze mit „hohem Wertbeitrag“ bewahren, nur so könne der ökologische Umbau mit Augenmaß finanziert werden, so Döring, der die Wichtigkeit der Digitalisierung betont. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Seit 1999 ist er in der CDU aktiv. Mitglieder der CDU Mannheim hätten ihn ermuntert, zu kandidieren.

