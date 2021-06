Jochen Haußmann bei FDP zu Gast

Die Mitglieder des Kreisverbands der FDP Mannheim treffen sich am heutigen Mittwoch, 9. Juni, ab 19.30 Uhr in Präsenz zu ihrer Jahreshauptversammlung in der Kulturhalle in Feudenheim. Teil der Tagesordnung ist ein Impulsreferat des Parlamentarischen Geschäftsführers und stv. Vorsitzenden sowie gesundheitspolitischen Sprechers der FDP/DVP-Landtagsfraktion Jochen Haußmann mit anschließender Diskussion. Er wird einen Rückblick auf das Wahlergebnis und die Sondierungsgespräche sowie einen Ausblick vor der Bundestagswahl „auf konstruktive liberale Oppositionspolitik in der Legislaturperiode 2021 bis 2026 geben“, heißt es in einer Mitteilung.

Wegen des weiter „sehr erfreulichen Mitgliederzuwachses“ führt der Kreisvorstand die Versammlung im großen Saal der Kulturhalle durch. Anträge der Mitglieder können digital zur Versammlung auf dem parteiinternen Debattentool eingereicht werden. red