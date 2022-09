Jobs for Future: Berufsmesse startet auf dem Mannheimer Maimarktgelände

Mannheim. Weiterbildungsangebote und persönliche Beratung zu Arbeitsplätzen, Ausbildung und Studium: Das gibt es ab Donnerstag, 15. September, wieder auf der Jobs for Future. Die Jobmesse ist eine Messe für alle – egal, ob sie auf der Suche nach neuen Herausforderungen sind oder ganz neu in die Arbeitswelt einsteigen.

Unternehmen und Hochschulen, Akademien und Fachschulen, Kammern und Verbände stellen hier Bildungsangebote für alle Phasen des Berufslebens vor, beraten individuell und helfen bei der Orientierung – zum Beispiel Menschen, die sich fit für die Digitalisierung machen, Zusatzqualifikationen im eigenen Berufsfeld erwerben oder eine ganz andere berufliche Richtung einschlagen wollen.

Die Jobs for Future findet von Donnerstag bis Samstag, 15. bis 17. September, in der Maimarkthalle Mannheim statt. Der Eintritt ist frei. Dabei gehe es laut den Veranstaltern auch um die Fragen, die auftauchen, wenn eine berufliche Veränderung ansteht: Wie und wo kann ich mich weiterqualifizieren, wie lassen sich Kurse und Lehrgänge in meinen Alltag integrieren, wie gelingt die Rückkehr in den Beruf? Die Jobs for Future hat sich zum Ziel gesetzt, Antworten, Angebote und Vergleichsmöglichkeiten zu bieten. Das Wichtigste dabei: individuelle Beratung, abgestimmt auf die persönliche Situation.