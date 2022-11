Job-Tag bei der RNV

Die Fahrpläne sind ausgedünnt, Linien mussten gestrichen werden, die Taktung verschlechterte sich – es fehlt der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) an Personal: Deswegen öffnet das größte Nahverkehrsunternehmen der Region Rhein-Neckar am Samstag, 12. November, die Pforten des Betriebshofs in der Möhlstraße für alle. Ob Fachkräfte oder Quereinsteiger – willkommen ist, wer die Verkehrsbetriebe kennenlernen und sich über einen Jobeinstieg informieren möchte. Von 11 bis 15 Uhr stehen Werkstattführungen, Fahrten im Straßenbahnsimulator sowie Gespräche mit Personalern zu Einstiegschancen und offenen Stellen auf dem Programm. Ein weiterer Job-Tag ist am 10. Dezember geplant. red

Info: Anmeldung unter www.rnv-online.de/jobtag