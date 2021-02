Mannheim. Mit dem stetigen Rückgang der Corona-Zahlen ist es einstweilen vorbei. Seit einigen Tagen stagnieren sie in Mannheim oder steigen leicht an. So auch am Mittwoch mit 36 neuen Fällen, einer Sieben-Tage-Inzidenz von nunmehr 56,3 sowie einem weiteren Todesfall: Ein über 70-jähriger Mannheimer ist in einem Krankenhaus außerhalb der Stadt gestorben.

Ende März alle durch?

Umso erfreulicher, dass es beim Thema Impfen gute Nachrichten gibt. Die Stadt wird an diesem Donnerstag nach Angaben von Sprecher Ralf Walther ihre letzten Briefe an über 80-Jährige mit der Morgenpost verschicken. Spätestens am Samstag sollten die Schreiben überall angekommen sein. Dann haben, sofern niemand versehentlich leer ausging, alle 19 780 in Mannheim in dieser Altersgruppe Gemeldeten ein Impf-Angebot erhalten. Mit dem nicht übertragbaren, individuellen Zugangscode können sie über eine städtische Telefonnummer ganz einfach ihre beiden Termine in der Maimarkthalle buchen.

Vertreter der Stadt betonen stets, ihr Vorgehen sei nur als Ergänzung zur zentralen Terminvergabe des Landes (über die Hotline 116 117 oder die Internetseite www.impfterminservice.de) zu verstehen. Etwas Ähnliches gibt es nach Angaben aus Stuttgart in keiner anderen baden-württembergischen Kommune.

Die Sachkosten pro Schreiben an die Senioren beziffert Walther mit jeweils 0,92 Euro. Hinzu kämen die Verwaltungskosten sowie Aufwendungen für die eigens dafür geschaltete städtische Hotline. Die Impfbriefe würden von den Empfängern gut angenommen, betont der Stadtsprecher. „Es gibt viele positive Rückmeldungen.“ Schon wenige Tage nach Erhalt seien die Termine verfügbar, ebenso für die zweite Impfung drei Wochen danach.

Ende März könnten demnach alle über 80-Jährigen in Mannheim, die das wollen, geimpft sein. Wie der Stand derzeit ist, kann Walther nicht sagen. Das Impfzentrum in der Maimarkthalle stehe ja auch Menschen von außerhalb offen.

Viele neue Impfberechtigte

Mittlerweile konnten die Impfungen auf dem Maimarktgelände ausgeweitet werden. Lange waren dort nur 420 pro Tag möglich. Jetzt sind es laut Walther 650 bis 750. Das dürfte am neu hinzugekommenen Impfstoff Astrazeneca liegen, der in einer von sechs Impfstraßen genutzt wird. Weitere rund 250 Impfungen täglich nehmen die mobilen Teams aktuell (mit Biontech/Pfizer) in betreuten Wohneinrichtungen vor.

Noch stärker gestiegen ist allerdings diese Woche der Kreis der Impfberechtigten. Dazu zählen nun in Baden-Württemberg auch Lehrer, Erzieherinnen, an Schulen und Kitas tätige Studierende und Auszubildende, medizinische Kräfte mit erhöhtem Infektionsrisiko, Personal in Gefängnissen, forensischen Psychiatrien, Hausnotrufdiensten, Abstrichzentren, Blut- und Plasmaspendeeinrichtungen, bei der Suchtbehandlung, ebenso Menschen mit Down-Syndrom, Demenz und geistiger Behinderung sowie deren Betreuungspersonal.

Für die Impfung brauchen all diese Berufsgruppen eine Bescheinigung ihres Arbeitgebers, wie Sozialministeriumssprecher Florian Mader auf Anfrage mitteilt. Alle unter 65-Jährigen erhielten bis auf Weiteres ausschließlich den bald in größeren Mengen verfügbaren Impfstoff von Astrazeneca. Das bekämen sie schon bei der Anmeldung über die 116 117 oder www.impfterminservice.de mitgeteilt. Wer von ihnen das britisch-schwedische Produkt nicht wolle und jünger als 65 Jahre sei, „der kann aktuell nicht geimpft werden“, so Mader.

Wann wieder mehr Impfstoff von Biontech/Pfizer und von Moderna zur Verfügung stehen wird, dazu will der Ministeriumssprecher keine Prognose abgeben. Für die Verhandlungen mit den Herstellern sei der Bund zuständig. Ebenso wenig lasse sich absehen, wann in Baden-Württemberg dann auch über 70-Jährige geimpft werden könnten. Eigentlich gehören sie ebenso wie einige der jetzt neu Berechtigten zur Gruppe mit der zweithöchsten Priorität.

Auf die Frage, ob die Stadt Mannheim später auch allen 70- bis 79-Jährigen individuelle Impfbriefe schicken wird, sagt Walther: „Wir bereiten die nächste Stufe vor, sobald klar ist, wie die Rahmensetzung des Landes ist.“ Dazu gehöre die Freigabe für jene Altersgruppe ebenso wie die Liefermengen der Impfstoffe. Generell könne man auf lokaler Ebene die Impfstrategie der Landesregierung immer nur ergänzen. „Wir werden dann unsere Überlegungen dem Gemeinderat vorstellen.“

Info: Mehr zur Impfberechtigung unter https://bit.ly/3aShdqZ