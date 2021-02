Mit nur 41 neuen Corona-Fällen am Freitag ist die Zahl der aktuell mit dem Virus infizierten Mannheimer erstmals seit Monaten unter die 1000er-Marke gesunken. Aber auch drei weitere Todesopfer wurden gemeldet. Zwei Frauen, eine über 80 und eine über 90, starben in einer Pflegeeinrichtung. Einem über 90 Jahre alten Mann konnte in einer Klinik nicht mehr geholfen werden.

Wie jeden Freitag nannte die Stadt auch wieder die aktuellen Impfzahlen. Demnach waren in der Maimarkthalle bisher 14 705 Impfungen möglich, diese Woche bekamen die ersten Mannheimer dort schon ihre zweite (zwischen beiden Terminen sollten drei Wochen liegen). Weitere 7331 Impfungen wurden von den mobilen Teams in Seniorenunterkünften vorgenommen, hier soll die zweite Runde am Wochenende abgeschlossen sein. Nach Auskunft von Rathaussprecher Ralf Walther konzentrieren sich die mobilen Impfteams danach auf betreute Wohn-Einrichtungen.

Knapp 20 000 über 80-Jährige

Insgesamt sind in Mannheim also bisher mehr als 22 000 Impfungen erfolgt. Hinzu kommen die in Krankenhäusern, von denen keine Zahlen vorliegen. Wie viele Menschen in dieser Stadt überhaupt zur Gruppe mit oberster Priorität gehören, kann die Verwaltung auf Anfrage nicht sagen. Aus ihren Daten ist nur ersichtlich, dass es knapp 20 000 über 80-Jährige sind. Wie viele Seniorenpflegekräfte es gibt, ist ebenso wenig bekannt wie die Größenordnung des medizinischen Personals mit direktem Kontakt zu Corona-Patienten. Zudem werden in der Maimarkthalle ja auch Nicht-Mannheimer geimpft, der Ort ist frei wählbar.

Die Stadt weist auch auf eine Einigung zwischen Sozialministerium und Krankenkassen hin, die Menschen mit eingeschränkter Mobilität Fahrten ins Impfzentrum erleichtern dürfte. Demnach sollen die Kassen die Kosten für alle übernehmen, die auch heute schon beispielsweise Fahrten zum Hausarzt von ihrer Versicherung bezahlt bekommen.

Entwarnung im Fliedner-Haus

Entwarnung gibt es für das Theodor Fliedner Haus in Feudenheim, in dem Ende Dezember/ Anfang Januar das Virus ausgebrochen war. Inzwischen hat sich die Lage in dem Seniorenheim nach Angaben der Stadt soweit gebessert, dass wieder Besuche bei allen Bewohnern möglich sind. Auch seien die Impfungen hier mittlerweile abgeschlossen.

Besuche sind der Mitteilung zufolge jedoch nur nach vorheriger Vereinbarung unter den Telefonnummern 0621/12 63 70 oder 0621/12 63 741 möglich. Für Rückfragen stehe Betriebsleiter Thomas Seifert auch unter t.seifert@theodor-fliedner-haus.de zur Verfügung.

Derweil teilte die Kassenärztliche Vereinigung mit, ihre Fieberambulanz auf dem John-Deere-Gelände öffne mangels Nachfrage nur noch montags, mittwochs, freitags und sonntags von 14 bis 18 Uhr. Die ist für Patienten mit Corona-Verdacht oder fiebrigen Infekten gedacht.