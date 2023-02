Jetzt gehört der Neue ganz dazu

Es ist, wie Klaus van Ackern sagte, „der letzte Akt“ in diesem mehrstufigen Prozess. „Aber damit gehörst du endgültig zu uns“, hieß der Ordenskanzler der Bloomäuler nun Thomas Siffling willkommen. Traditionell eine Woche nach der Verleihung haben die Träger des Bloomaulordens den Jazztrompeter endgültig in ihre Freundesrunde aufgenommen – wie stets auf Einladung von Kai von Schilling sowie seiner Schwester Angela von Schilling, den Kindern des Ordensstifters.

„Wir bräuchten viel mehr Bloomäuler auf der Welt“, meinte Kai von Schilling. Dessen Vater, der frühere „MM“-Herausgeber Rainer von Schilling, hatte den Bloomaulorden 1970 gestiftet und war 2007 verstorben. Die Verleihung der höchsten bürgerschaftlichen Auszeichnung liegt in den Händen eines dreiköpfigen Komitees, aber den beiden Kindern des Ordensstifters war – auch wenn sie nicht mehr in Mannheim wohnen – immer wichtig, die Verbindung zu den Ordensträgern aufrechtzuerhalten. Daher laden sie in die Gaststätte „Lohboden“ beim TV 1880 Käfertal ein, wo Suada Nokic und ihr Team die Bloomäuler herzlich und schmackhaft bewirten.

Solche Menschen wie die Bloomäuler, die Haltung beweisen, brauche man viel öfter auf der Welt, erklärte Kai von Schilling. Dabei sei Thomas Siffling in diesem Jahr „eine besonders wunderbare Wahl“, wie er dem Auswahlkomitee dankte, seien doch Musiker jene Menschen, welche mit der Musik „eine Brücke ins Paradies schlagen“ könnten. Dabei verriet Kai von Schilling, dass auch er mal als Jugendlicher Trompete spielte – seine „Karriere“ dann aber abgebrochen habe. Er wollte wie ein Jazzer gerne improvisieren, „aber der Professor meinte, ich sollte noch zwei Jahre Etüden blasen“.

„Er passt gut dazu“

Mit eigenen Kindheitserinnerungen an ihre Zeit in der Musikschule, wo man ihr dann doch nur die Triangel zutraute, unterhielt Waltraud Kirsch-Mayer die Runde. Sie hatte zudem entdeckt, dass Trompeter derart viele Übungen zum Training ihrer Mundmuskulatur machen müssen, dass Siffling bestens zum Kreis der Bloomäuler passe. Schließlich folgte noch ein gereimtes Willkommen, das Klaus van Ackern zuvor schon mit einem Lob für das Auswahlkomitee verbunden habe. Für die bisherigen Ordensträger sei es ja immer „ein gewisses Abenteuer“, so van Ackern, wer neu hinzukomme. Das Auswahlkomitee habe aber „fast immer richtig gelegen“, erklärte er, ehe Bert Siegelmann im Namen des Komitees Siffling noch die Anstecknadel für die Ordensträger überreichte. „Ihr habt mich wirklich sehr offen und warmherzig aufgenommen“, dankte Siffling.

Einig waren sich Klaus van Ackern, Kai von Schilling und Bert Siegelmann, dass die – wegen der Generalsanierung des Nationaltheaters – ausnahmsweise im Ballett vorgenommene Ehrung gut gepasst habe. Dabei habe Claudia Plaßwich, erste Spielleiterin an der Oper, die Aufgabe, das dreiköpfige Komitee bei einem Sketch in das Ballett zu integrieren, „wunderbar und großartig gelöst“, würdigte Klaus van Ackern ihren großen Einsatz.