Jetzt amtlich: Diese Lockerungen gelten ab Sonntag in Mannheim

Mannheim. Es ist amtlich: Da das Robert Koch-Institut (RKI) am Samstag den 14. Tag in Folge für Mannheim eine Inzidenz unter 100 gemeldet hat und außerdem eine sinkende Tendenz besteht, gelten ab Sonntag (6. Juni) in Mannheim die Lockerungen der zweiten Öffnungsstufe. Das hat die Stadtverwaltung am Samstag bekanntgegeben.

AdUnit urban-intext1

Die zweite Öffnungsstufe erlaubt auch in geschlossenen Räumen wieder kulturelle Veranstaltungen, inklusive Filmvorführungen, mit maximal 100 Zuschauern. Im Freien dürfen dann bis zu 250 kommen, auch bei Sportereignissen. Voraussetzung sind allerdings individuelle Hygienekonzepte, zu denen etwa negative Schnelltests gehören (Geimpfte und Genesene generell ausgenommen).

Die Testpflicht gilt ebenfalls weiter bei kontaktarmem Sport - dazu zählt das Stuttgarter Sozialministerium auch Fußball - mit bis zu 20 Personen. Auch dürfen etwa Tanz- und Ballettschulen, Fitnessstudios, Saunen und Hallenbäder wieder öffnen.

Für Restaurants, Bars und Cafés wird die Sperrstunde um eine Stunde verlängert, sie dürfen dann von 6 bis 22 Uhr öffnen. Die übrigen Auflagen wie Anmelde- und Testpflicht gelten unverändert.

AdUnit urban-intext2

Im Bildungsbereich - von der Abendakademie über die Berufsschule bis zur Universität - sieht die neue Öffnungsstufe gelockerte Teilnehmer-Grenzen vor, ebenso Unterricht mit bis zu 20 Personen in Musik- und Kunstschulen sowie in ähnlichen Einrichtungen. Auch Gemeindegesang in geschlossenen Räumen ist erlaubt. Kongresse, Messen und Ausstellungen sind ebenfalls wieder möglich.

Noch schneller, als die Lockerungen gekommen sind, könnten sie allerdings auch bei steigenden Inzidenzen (etwa nach drei Tagen in Folge über 50) wieder zurückgenommen werden. Gehen die Corona-Zahlen dagegen noch weiter nach unten, werden nach und nach weitere Regeln gelockert.

AdUnit urban-intext3

Im Hinblick auf Lockerungen könnte es in Mannheim weiter Schlag auf Schlag gehen: Weil ab Montag die neue Corona-Verordnung des Landes gilt, befindet sich Mannheim aller Voraussicht nach nur am Sonntag in der Öffnungsstufe zwei und geht am Montag mit der neuen Verordnung direkt in die Öffnungsstufe drei über. (mit sma und julb)

AdUnit urban-intext4

Auf einen Blick: Der Stufenplan für sichere Öffnungsschritte des Landes Baden-Württemberg