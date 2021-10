Jetzt 60,8 Prozent vollständig geimpft

Der Anteil der vollständig Geimpften in Mannheim hat sich laut der wöchentlichen Statistik des Stuttgarter Sozialministeriums auf 60,8 Prozent erhöht. Damit liegt die Quadratestadt auch hier über dem Landesdurchschnitt (60,5). Bei den Erstimpfungen hat sie ihn schon länger übersprungen, nun ist das Verhältnis 64,2 zu 63,1. Um Nachteile in der Bevölkerungsstruktur gegenüber anderen Kommunen auszugleichen, gibt es weiter niederschwellige Angebote. So steht der Impfbus an diesem Samstag bei „Fun & Food“ auf dem Neuen Messplatz (13 bis 19 Uhr), am verkaufsoffenen Sonntag auf dem Marktplatz (12 bis 18 Uhr) sowie am Montag und Dienstag vor dem Marktkauf in der Friedrich-Ebert-Straße (jeweils 9 bis 15.30 Uhr). Impfberechtigt seien alle über Zwölfjährige, unter 16-Jährige müssten einen Erziehungsberechtigten dabei haben, so die Stadt. Ebenfalls am Freitag meldete sie 51 neue Corona-Fälle. Die Inzidenz ist damit wieder etwas gesunken und beträgt jetzt 105,3. Seit etwa zehn Tagen pendelt der Wert um die 100. sma

