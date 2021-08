Jetzt 55,1 Prozent vollständig geimpft

Bundesweit gehen die Corona-Zahlen aktuell recht rasant nach oben. In Mannheim war der Anstieg in der Vorwoche besonders stark, diese Woche hat er sich glücklicherweise etwas verlangsamt. Mit 27 am Donnerstag gemeldeten neuen Fällen ist die Inzidenz (nach dem vom Landesgesundheitsamt ausgewiesenen Wert) sogar von 56,3 auf 56,0 minimal gesunken. Der baden-württembergische Durchschnitt beträgt 40,4.

Besser schneidet Mannheim unverändert bei den Impfquoten ab. Nach der jüngsten Statistik des Stuttgarter Sozialministeriums sind hier mittlerweile 55,1 Prozent der Menschen vollständig immunisiert, der Landesschnitt ist mit 55,4 nur geringfügig höher. Und bei den Erstimpfungen liegt die Quadratestadt mit einer Quote von 59,5 sogar über dem Durchschnitt (59,1).

Moderna im Angebot

Um die Immunisierung voranzutreiben, setzt die Stadt weiter besonders auf niederschwellige Angebote. So wird nächste Woche von Montag bis Freitag der Impfbus vor dem Jobcenter in der Hebelstraße stehen. Jeweils von 9 bis 14.30 Uhr wird Moderna angeboten. Die Zweitimpfungen sollen dann vier Wochen später in der Maimarkthalle vorgenommen werden, die mittlerweile jeden Tag außer sonntags von 11.30 bis 19 Uhr geöffnet ist und in der man keinen Termin mehr braucht.

Bis einschließlich Sonntag steht der Impfbus noch täglich zwischen 9 bis 14.30 Uhr auf dem Platz an K 1 (Seite zum Luisenring), ebenfalls mit Moderna. Das gleiche Vakzin wird zur selben Zeit auch im Café Filsbach in J 6, 1-2, angeboten. Eigentlich handelt es sich in der Unterstadt um Zweitimpfungen, aber auch Erstimpfungen sind noch möglich.

Gratis-Pizza nach Impfung

Unterdessen hat sich ein weiterer Unterstützer der Impfprämien-Aktion „In den Arm – und auf die Hand!“angeschlossen. Das Restaurant da Vino in S 6, 20, bietet am Tag der Impfung eine Pizza nach Wahl. Das Angebot gilt vorerst unbefristet.

Am Dienstag hatten Stadt und City-Werbegemeinschaft die Aktion ins Leben gerufen. Handel, Gastronomie und andere Einrichtungen wurden aufgefordert, mit Gratis-Angeboten zum Impfen zu motivieren. Als Erste machten ein Dönerladen, ein Kino-Betreiber sowie ein Konzert-Veranstalter dabei mit.

Info: Impfprämien unter: www.mannheim.de/impfsupporter