Einmal im Jahr können sich Millionen von Muslime weltweit und auch in Mannheim durchs Fasten in diejenigen hineinfühlen, die unfreiwillig hungern müssen. Zwar soll dieses Einfühlen das Spenden nicht unbedingt leichter machen. Aber es hilft den Fastenden nachzuvollziehen, warum ihr Beitrag für Hilfsbedürftige so wichtig ist. Und weil der Ramadan auch im Zeichen der Solidarität und Nächstenliebe

...