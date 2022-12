Jeder kann helfen

Liebe Leserinnen, liebe Leser, zwei Jahre Pandemie haben die Schwächsten unter uns schon finanziell stark getroffen. Und jetzt kommt in diesem Jahr noch eine Teuerung hinzu, wie sie Deutschland seit 50 Jahren nicht mehr erlebt hat. Diese Entwicklung trifft die Bedürftigen besonders hart: Wer niedrige Einkünfte hat, bereits staatliche Hilfen empfängt, verwendet sein Einkommen ohnehin für Produkte des täglichen Bedarfs und verfügt über keine Rücklagen und Ersparnisse mehr, um die massiv steigenden Lebenshaltungskosten auszugleichen zu können. Daraus entstehen soziale Notlagen, bei denen der Staat nicht mehr helfen kann bzw. bei denen auch einmalige Heizkostenzuschüsse oder -Deckelungen eine vorübergehende, aber keine dauerhafte Lösung darstellen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Information Mehr Nachrichten am Abend: Gut informiert mit den "MM"-Newslettern

Mehr erfahren

Zudem sind durch diese Entwicklung auch Menschen betroffen, die früher auf eigenen Beinen stehen konnten. Hinzu kommen Flüchtlinge aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern hilfesuchend und traumatisiert zu uns, die alles in ihrer geliebten Heimat zurücklassen mussten.

Der Hilfsverein des „Mannheimer Morgen“ mit seiner Aktion „Wir wollen helfen“ registriert aufgrund dieser Entwicklungen in diesem Jahr eine steigende Zahl von Bedürftigen und Antragstellungen. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Spender leicht ab, und für das Spendenaufkommen wichtige Benefizveranstaltungen (wie etwa das Blumepeterfest) konnten in diesem Jahr Corona-bedingt erneut nicht stattfinden. Erfreulicherweise kann diese Entwicklung von der großzügigen Spendenbereitschaft einiger „Großspender“ und neuen Veranstaltungen (wie z.B. die Benefiz-Auktion mit Manfred Fuchs) kompensiert werden.

Obwohl die Not wächst und die Zahl der Anträge Bedürftiger steigt, bleiben wir in diesem Jahr leicht unter dem Rekordspendenaufkommen des vergangenen Jahres.

Es sei denn, SIE ergreifen JETZT die Initiative, spenden auch einen Beitrag und zeigen bürgerschaftliches Engagement und Mitmenschlichkeit, für das Mannheim und seine Region eine lange Tradition haben. Jede noch so kleine Spende ist willkommen – wohlwissend, dass viele kleine Spenden einen relevanten Betrag ausmachen können, der in diesen Zeiten den Schwächsten unserer Gesellschaft hilft, wo der Staat nicht (mehr) helfen kann.

Für Ihre geleisteten Spenden sind wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, unendlich und von Herzen dankbar. Mit den anvertrauten Spendengeldern werden wir wie stets sorgsam und verantwortungsbewusst umgehen, jeden Einzelfall erst nach genauer Prüfung bewilligen und damit das in uns gesetzte Vertrauen rechtfertigen. Selbstverständlich übernimmt das Flaggschiff und die Keimzelle der HAAS Mediengruppe, Ihr „Mannheimer Morgen“, auch weiterhin sämtliche Personal- und Sachkosten, so dass Ihre Spenden ohne Abzug an die Stellen gelangen, wo Mannheimer sie wirklich benötigen.

Haben Sie ein gesegnetes Weihnachtsfest und verbringen Sie eine harmonische und erholsame Zeit im Kreis Ihrer Lieben. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein glückliches Jahr 2023.

Herzlichst

Ihr

Florian Kranefuß