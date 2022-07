Jede Runde eine Spende

7400 Euro hat die Käthe-Kollwitz-Grundschule im Herzogenried bei ihrem Spendenlauf für die Ukraine eingesammelt. Mit viel Engagement und begleitet von Schulhund Henri liefen die Kinder Runde um Runde um das Schulhaus. Zuvor hatten sie Sponsoren geworben: Eltern, Großeltern, Freunde und Nachbarn, die für jede gelaufene Runde einen bestimmten Betrag zusagten, und der wurde dann am Ende mit der Anzahl der gelaufenen Runden multipliziert.

Auch der Lions-Club Mannheim beteiligte sich mit einer Einzelspende von 500 Euro. Das Geld geht je zur Hälfte an den gemeinnützigen Verein „Mannheim hilft ohne Grenzen“, der unter anderem Hilfstransporte in die Ukraine organisiert, sowie an den Förderverein der Schule, der davon Unterrichtsmaterialien für geflüchtete Kinder in den Klassen besorgt. sba

Schülerinnen und Schüler legen sich für die Ukraine ins Zeug. © Andrea Pirk