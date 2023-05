Mannheimer Morgen Plus-Artikel Landesjazzfestival kommt gut an Jazz in seiner ganzen Pracht auf drei Mannheimer Bühnen

Liebhaber von Jazzmusik, aber auch viele neugierige Passanten sind am Samstagnachmittag beim Landesjazzfestival in Mannheim auf ihre Kosten bekommen. Gespielt wurde auch drei Bühnen in der Innenstadt