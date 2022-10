James-Bond-Abend des „MM“: Zwei Filme im Cinemaxx und ein Martini sind im Spionage-Paket enthalten

Mannheim. Zwei Bond-Streifen, Talkrunden zu den Filmen des Kult-Spions und Martini inklusive: Im Cinemaxx (N 7, 17) bietet der „Mannheimer Morgen“ Fans am Freitag, 21. Oktober, ab 18 Uhr das volle Programm. Vor dem ersten Film spricht „MM“-Chefredakteur Karsten Kammholz mit seinen Gästen über den Mythos des Geheimagenten, die Filme im Allgemeinen und über die Entwicklung der Rolle über die Jahre hinweg. Es debattieren Sascha Keilholz, Geschäftsführer des Internationalen Filmfestivals Heidelberg Mannheim (IFFHM), der zuvor Bond-Seminare an der Filmakademie gegeben hat, und Andreas Pott, Mannheimer Anwalt und Vorsitzender des James-Bond-Clubs Deutschland.

Der erste Film des Abends, „Goldfinger“ mit Sean Connery in der Rolle des Superspions, ist die Grundlage für viele weitere Bond-Filme. Es ist der dritte Film von bislang 26, er erschien im Jahr 1964. Nach „Goldfinger“, der um 19 Uhr startet, gibt es um 21 Uhr eine Pause, in der die Gäste Martinis ausgeschenkt bekommen. Nach einer zweiten, kurzen Talkrunde als Einführung in den nächsten Film startet um 22 Uhr „Skyfall“ mit Daniel Craig als James Bond. „Skyfall“ ist einer der neusten Filme aus der Bond-Reihe. 2012 erschienen, behandelt er unter anderem die Kindheit des Spions in Schottland. Daniel Craig, der hier die Hauptrolle innehat, ist der sechste Schauspieler, der den Agenten 007 verkörpert.

Tickets bekommen Interessierte online auf https//meinmorgen.app/bond. Das Bond-Paket gibt es für 39 Euro. Inhaberinnen und Inhaber einer „MeinMorgen Card“ zahlen 35 Euro. Enthalten sind im Preis die Filme und Talkrunden, der Martini in der Pause sowie ein Softgetränk und Popcorn oder Nachos pro Film. Werbung wird an diesem Abend nicht geschaltet. jpp