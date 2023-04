Jahrzehntelang auf jeder Baustelle

In dem hohen Alter noch so fit und geistig rege – darum wird er oft beneidet: Werner Sax hat nach wie vor große Freude an seinem Garten, ist weiter politisch sehr interessiert, verfolgt kommunal als auch landes-, bundes- und weltpolitische Themen stets aufmerksam im „MM“ und im Fernsehen. Und er nimmt nach wie vor rege Anteil an der Entwicklung seiner langjährigen Firma Sax + Klee, auch wenn er inzwischen kein Gesellschafter mehr ist. Denn immerhin wird der langjährige Geschäftsführer, der viele Jahrzehnte auf Baustellen, auf Straßen, in Gräben und Kanälen der Region unterwegs war, am Sonntag 95 Jahre alt.

Viele Krisen überstanden

Noch über den 90. Geburtstag hinaus hatte er auch ein Büro in der Firmenzentrale im Jungbusch, und bis vor einem Jahr ließ er es sich nicht nehmen, auf interessanten Baustellen vorbeizuschauen. Inzwischen taucht er nur noch ab und zu im Unternehmen auf, tauscht sich aber weiter regelmäßig mit seinem Sohn Kai-Uwe, der nach einem gelungenen Generationswechsel nun das traditionsreiche Mannheimer Tiefbauunternehmen mit Andreas Burger führt, aus. Nach einem riesigen Einsatz über Jahrzehnte hinweg für die Firma stehen nun seine Familie mit Tochter Anja, seinem Sohn, deren Partner einschließlich fünf Enkeln und zwei Urenkeln im Mittelpunkt des Lebens von Werner Sax.

Nach Kriegseinsatz als Flakhelfer und Abitur am Lessing-Gymnasium hatte er an der Technischen Hochschule Karlsruhe studiert. Als Diplomingenieur arbeitete er zunächst als Bauführer in dem Familienunternehmen. Bereits 1963 schaffte er den Aufstieg zum Gesellschafter und übernahm 1969 – als dritte Generation – mit Wolfgang Burger die Verantwortung des auf Rohrleitungs-, Brunnen-, Tief- und Straßenbau spezialisierten Unternehmens, das in der ganzen Region für die grünen Fahrzeuge mit rot-weißem Emblem bekannt ist. In seiner Ära erweiterte das 1909 gegründete, inzwischen fünf Firmen und Beteiligungen mit 800 Mitarbeitern zählende Unternehmen sein Spektrum um Hochbau und Bautenschutz, gründete Niederlassungen und überstand mehrere wirtschaftliche Krisen, worauf Werner Sax heute noch mit Recht stolz ist. pwr