Jahreskarten doch nur an einer Stelle

Neue Jahreskarten für die Stadtparks können nur am Luisenpark-Haupteingang in der Theodor-Heuss-Anlage erworben werden. Das hat auf Anfrage jetzt die Stadtpark-Gesellschaft klargestellt. Ursprünglich hieß es, dass mit der Eröffnung des Luisenparks die Jahreskarte 2021 am Haupteingang sowie am Eingang Fernmeldeturm erworben oder verlängert werden könne. Nach mehreren Beschwerden von „MM“-Lesern räumte die Parkverwaltung ein, dass die von ihr gegenüber den Medien und auf der Internetseite gegebene Auskunft nicht korrekt ist. „Am Fernmeldeturm kann man in der Tat nur verlängern“, so eine Sprecherin. Das ganze Team des Parks habe in den Tagen vor der erst kurzfristig rechtlich ermöglichten Öffnung unter „wirklich extremen Stress“ gestanden, bat sie um Verständnis.

Derzeit werden die Jahreskarten für 2021 noch zum Vorverkaufspreis abgegeben – und mit einer verlängerten Gültigkeit bis Ende April 2022. Für Parkdirektor Joachim Költzsch ist das „ein Weg für eine angemessene Kompensation“ der langen Schließung wegen der Corona-Pandemie. Wer schon eine Jahreskarte hat, kann sie am Fernmeldeturm verlängern lassen. Dort ist aber keine Kartenzahlung möglich. pwr