Jagd auf Krabbler und Nager

Als Nikolaus Auler 1921 in Mannheims Innenstadt eine Firma zur Bekämpfung von Ungeziefer gründete, da war noch von Kammerjägern die Rede, hießen deren Dienstleistungen Entseuchung und Entwesung, galten Bettwanzen als verbreitete Plage. Jetzt feiert das in dritter Generation geführte Unternehmen „Auler + Haubrich“ Hundertjähriges. Auch wenn damals wie heute Kakerlaken, Ameisen, Käfer und Ratten herausfordern, so haben sich Branche wie Beruf enorm gewandelt.

Unternehmensgeschichte Nikolaus Auler beginnt 1921 in D 7,11 als Kammerjäger. Sohn Werner Auler tritt 1950 in das Unternehmen ein, das er nach dem Tod des Firmengründers 1962 weiterführt. 1964 erfolgt der Umzug in das heutige Geschäftshaus T 6,35. Schwiegersohn Bruno Haubrich führt ab 1976 gemeinsam mit Ehefrau Anja Haubrich die Geschäfte – deshalb der erweiterte Name „Auler + Haubrich“. Der Ingenieur gilt als Spezialist für Pest Control (Schädlingsbekämpfung) mit Erfahrung bei weltweiten Einsätzen. Nach dem Tod ihres Mannes leitet Juristin Anja Haubrich ab 2016 das Unternehmen gemeinsam mit Thorsten Kaufmann, seit 2018 zweiter Geschäftsführender Gesellschafter. Er wird nach dem schrittweisen Rückzug der Firmengründer-Enkelin das zertifizierte Traditionsunternehmen weiterführen. Die acht Fachkräfte des 13-köpfigen Teams sind vorwiegend in der Region, aber auch bundesweit tätig. Schädlingsbekämpfung, Desinfektion und Taubenabwehr bestimmen die monatlich rund 500 Einsätze für Kunden aus Industrie, Handel, Gewerbe und von Hausverwaltungen. wam

Enkelin Anja Haubrich und Thorsten Kaufmann, beide Geschäftsführende Gesellschafter, betonen: Anders als früher steht im Mittelpunkt, dass sich Schädlinge erst gar nicht einnisten. Ohnehin verlangt der Gesetzgeber bei sensiblen Bereichen wie der Produktion von Lebensmitteln oder Pharmaprodukten neben engmaschigen Kontrollen auch vorbeugendes Hygiene-Management. Und das setzt eine exakte Gefahrenanalyse voraus – schließlich sind Krabbler wie Nager wahre Meister im Verbergen.

Detektivische Arbeit

„Da muss man häufig detektivische Arbeit leisten“, schildert der geprüfte Schädlingsbekämpfer und Desinfektor Thorsten Kaufmann. Dabei unterstützen technische Geräte wie Inspektionskameras, die auch hinter vorgesetzten Wänden eventuelle Laufwege von Ratten und Mäusen sichtbar machen.

Anja Haubrich erinnert sich noch gut, wie ihr Vater Werner Auler Giftköder selbst herstellte – aus kistenweise eingekauftem Fisch und Haferflocken. Heute werden zur Nager-Bekämpfung nach strengen Vorgaben Lockspeisen mit tödlichen Blutgerinnungshemmern ausgelegt.

Als der österreichische Kleinkünstler Georg Kreisler 1955 sein bitterböses Lied „Gehen wir Tauben vergiften im Park!“ herausbrachte, da war es noch üblich, solcherart Vögel – als Ratten der Lüfte geschmäht, aber gleichzeitig als Symbol des Friedens gerühmt – mit Blausäure zu vernichten.

Das im Quadrat T 6 ansässige Traditionsunternehmen bietet hingegen maßgeschneiderte Taubenabwehr: von Netzen über Spikes bis zu Elektrosystem. Überhaupt versuchen Schädlingsbekämpfer, Gift-Alternativen zu entwickeln, beispielsweise Lockstoff-Fallen für Insekten. Aus der Mode gekommen ist hingegen jenes „biologische Mittel“, das in einem Leitfaden von 1938 empfohlen wird: Rattenjagd mit abgerichteten Frettchen.

Männer mit Giftspritzen auf dem Rücken und sperrigen Formaldehydapparaturen im Gepäck: Sie prägen das Bild des Kammerjägers. Der seit 2004 anerkannte Ausbildungsberuf des Schädlingsbekämpfers beziehungsweise der Schädlingsbekämpferin – inzwischen gibt es auch Frauen an der Ungezieferfront – bietet ein breites Tätigkeitsfeld, bei dem Biologie, Chemie, Hygiene, Umweltschutz und Technik nebst penibler Dokumentation verwoben sind. Aber noch hat der Beruf mit Vorurteilen zu kämpfen. „Es ist nicht leicht, Ausbildungsplätze zu besetzen“, berichtet Thorsten Kaufmann. Überhaupt kämpft die Branche mit einem „Igittigitt“-Image. Nicht von ungefähr sind die Autos der acht Fachkräfte im Außendienst, darunter eine Biologin, diskret beschriftet. Bei dem Hinweis Schädlingsbekämpfung, so Anja Haubrich, würde sofort mangelnde Hygiene vermutet: „Dabei sind wir häufig im Sinne von Vorbeugung unterwegs.“

Oft sind es Nahrungsquellen, die Krabbler anlocken. Beispielsweise fühlen sich Pharaoameisen in Krankenhäusern super wohl, weil sie eiweißreiche Substanzen wie Blut und Wundsekrete vorfinden. Das Ausrotten der keimübertragenden Monomorium pharaonis gilt auch für Profis als Herausforderung. Anja Haubrich weiß von Kliniken, bei denen komplette Abteilungen wegen Befall der staatenbildenden Insekten vorübergehend still gelegt werden mussten. Obendrein können die bernsteinfarbenen Wuselwinzlinge, die sich gern massenhaft in der Wärme elektrischer Bauteile einnisten, Röntgengeräte wie Computer zum Kurzschluss bringen.

