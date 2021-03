Die Bildungspolitik ist der Bereich, in dem die Bundesländer am meisten bestimmen können. Das Thema nimmt deshalb auch großen Raum ein bei der Online-Diskussionsrunde mit Kandidierenden für die Landtagswahl, die Mannheimer Studierende organisiert haben.

AdUnit urban-intext1

Moderatorin Anabel Heuer richtet dabei gezielt Fragen an einzelne Vertreter. Von CDU-Kandidat Alfried Wieczorek will sie wissen, was die CDU gegen die Tatsache tun möchte, dass der Bildungserfolg in Deutschland sehr stark von der sozialen Herkunft abhängt. Das Problem sei da, antwortet Wieczorek, und Corona habe es noch schlimmer gemacht. „Wir müssen deshalb dafür sorgen, dass die Kinder so schnell wie möglich so viel wie möglich Schule in der Schule haben.“

An SPD-Vertreter Boris Weirauch richtet die Moderatorin die Frage, warum ihm das neunjährige Gymnasium (G 9) so wichtig sei. Der wird in seiner Antwort gleich grundsätzlich. „Uns ist es wichtig, dass es zu einem Wechsel im Kultusministerium kommt.“ Unter CDU-Ministerin Susanne Eisenmann habe man „fünf verlorene Jahre“ hinter sich. Beim Gymnasium geht es Weirauch nach eigenen Angaben „um eine echte Wahlfreiheit zwischen G 8 und G 9“. Für Mannheim bedeute das: „Es muss auch eine öffentliche Schule geben, die G 9 anbietet, nicht nur Privatschulen.“ Außerdem wolle seine Partei im Fall von Koalitionsverhandlungen die Gebührenfreiheit von Kitas auf die Tagesordnung packen „und das auch durchsetzen“. Grünen-Vertreterin Elke Zimmer sieht Gebührenfreiheit dagegen nicht als vordringliches Problem. Sie kritisiert vielmehr, dass Plätze fehlten und die Qualität der Betreuung, –etwa bei der Sprachförderung – nicht immer gut sei.

Beim Thema Digitalisierung fordert Isabell Fuhrmann (Linke) eine bessere Schulung von Lehrern, wie sie IT-Kenntnisse vermitteln. Außerdem bräuchten Schulen Personal, das sich um die Geräte kümmere. Florian Kußmann (FDP) hält gar eine ganz neue Beschreibung des Berufsbildes Lehrer für nötig. „Sie müssen nicht mehr Wissensvermittler sein, sondern den Schülern zeigen, wie sie sich in der digitalen und analogen Welt zurechtfinden. Die reine Wissensvermittlung kann eine App eventuell besser leisten.“ imo