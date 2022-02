... ist alles vorbei?

So heißt es bekanntlich im Blick auf den Aschermittwoch in der kommenden Woche. Eins dürfte feststehen: Der Beginn der Fastenzeit bringt es nicht mit sich, dass der epochal katastrophale Zustand der katholischen Kirche damit irgendwie vorbei wäre. Zerknirschte Gesichtsausdrücke, mantrahafte Betroffenheitsrhetorik und sicherlich auch ernst gemeinte Versicherungen, „man“ wolle alles tun, dass Verbrechen sexualisierter und spiritueller Gewalt nicht mehr vorkämen, ändert nichts an der Tatsache, dass die Kirche nach wie vor ein „Verantwortungsverdunstungsbetrieb“ (Christiane Florin) ist. Wie bei des „Kaisers neue Kleider“ steht das Gros der Verantwortungsträger entblößt und bar jeder Autorität da – ohne neue Köpfe ist eine einschneidende Korrektur nicht möglich.

Es braucht endlich auch eine inhaltliche Korrektur. Allzulange wurden anachronistische Positionen als rechtgläubige Bollwerke gegen eine vermeintlich gottlose Gegenwart angepriesen, die sich jedoch längst als toxische Ladenhüter erwiesen haben, auch wenn die hütende Kaste sie als ewige Wahrheiten etikettiert. So überrascht es wenig, dass als letzter Abwehrreflex behauptet wird, hier werde der „Missbrauch missbraucht, um so das Süppchen der Reform zu köcheln“.

Offensichtlich ist eine starre Hierarchie, bei der die Handhabe demokratischer Mitsprachen und Kontrollen recht überschaubar ist, unfähig, sich selbst personell und inhaltlich zu reformieren. Auch hier verdunstet Verantwortung. Was tun – außer mit den Füßen abzustimmen, um wo-möglich auf diese Weise den Glauben an Gott zu retten? In des „Kaisers neuen Kleidern“ ist es eines Kindes Stimme, die alles verändert; es braucht die Stimmen der „Gotteskinder“, wie wir Christgläubigen uns gern be-zeichnen lassen: Schreiben Sie, die Ihnen die Kirche trotz allem geistliche Heimat ist, Brandbriefe an die Bischöfe und an den Nuntius in Berlin, offen und ungeschminkt, empören Sie sich, fordern Sie eine umstürzende Veränderung ein! Die Kirche darf nicht fortan Geisel einer autoritären Vergangenheit sein!

Gegen jenes „es war schon immer so“, möchte ich an das Konzil von Konstanz (1414 - 1418) erinnern – eine allzu oft vergessen gemachte Alternative kirchlicher Machtstrukturen. In souveräner Erhebung von unten setzte diese Versammlung die drei damals konkurrierenden Päpste ab! Mehr noch: Im Jahr 1417 stimmten die versammelten „Gotteskinder“ mit überwältigender Mehrheit dem Dekret „Frequens“ („Häufig“) zu. Alle zehn Jahre sollte ein Konzil als höchstes Entscheidungsorgan stattfinden. Daraus wurde bekanntlich nichts; und auch das Zweite Vatikanische Konzil (1962 - 1965) hat die Fliehkräfte zwischen „Verteidigern des Glaubens“ und einem glaubensstarken „Aggiornamento“ nur unzureichend eingedämmt. Die bereits damals schwelenden Gegensätze wurden nicht wirklich zu Ende diskutiert und so kam es nicht zu einer mutigen Erhebung. Wie nach dem Konzil von Konstanz wurden die fast alle Reformaufbrüche erneut päpstlich beschnitten und beerdigt.

Ironischerweise bringen die heutigen Reformverweigerer die Option eines neuen Konzils ins Spiel, wenn sie kundtun, weitreichende Veränderungen können nur auf weltkirchlicher Ebene entschieden werden. Voilà – es braucht ein Drittes Vatikanisches Konzil, jetzt! Sonst ist womöglich wirklich alles vorbei…

Prof. Dr. Oliver , Pfarrer und Kooperator in der kath. Seelsorgeeinheit Johannes XXIII/Mannheim Innenstadt Wintzek

