Mannheim. Der 7-Tage-Inzidenzwert in Mannheim hat am Samstag den dritten Tag in Folge die Grenze von 100 überschritten. Damit werden in der Quadratestadt gemäß der Landesverordnung ab Dienstag, 16. März, wieder strengere Corona-Einschränkungen gelten, heißt es aus dem Rathaus. Der für die weiteren Maßnahmen ausschlaggebende 7-Tages-Inzidenzwert des Landesgesundheitsamts belief sich am Samstagabend auf 101,1.

50 weitere Personen haben sich in Mannheim bis zum Samstagnachmittag (Stand 16 Uhr) nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Damit wurden dem Gesundheitsamt der Quadratestadt seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 11.318 bestätigte Fälle gemeldet.

Die Zahl der Todesfälle in Mannheim blieb unverändert. Insgesamt sind in der Stadt seit Beginn der Pandemie 253 Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Als genesen von der Krankheit gelten mittlerweile 10.271 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der in Mannheim aktuell bekannten aktiven Fälle auf 794.

Was nun in Mannheim gilt:

Laut der baden-württembergischen Corona-Verordnung sind Treffen wieder nur mit maximal einer Person aus einem anderen Haushalt erlaubt (unter 15-Jährige nicht mitgerechnet), Tattoo-, Nagel- und Sonnenstudios sowie Anbieter anderer körpernaher, nicht-medizinischer Dienstleistungen (außer Friseurläden) müssen erneut schließen, ebenso Museen, Galerien, Bibliotheken und ähnliche Einrichtungen. Gleiches gilt für botanische Gärten.

Zudem dürfen dann Einzelhändler kein „Click & Meet“ mehr anbieten, also das Betreten der Geschäfte nach vorheriger Anmeldung etwa zur Beratung. Zurückgenommen würden ferner die jüngsten Lockerungen für den Breitensport. Die Sportanlagen müssten erneut geschlossen werden, Training in Fünfer-Gruppen wäre ebenso wieder verboten wie mit bis zu 20 Kindern. Erst am Montag wurden die Regeln in Mannheim gelockert.

Weiter in Betrieb bleiben dürften aber die kürzlich erst geöffneten Buch- und Blumenläden, Gartengeschäfte und Baumärkte, ebenfalls Flug- und Bootsschulen. Auch bei Eheschließungen könnten noch bis zu zehn Personen anwesend sein.

Das Gesundheitsamt appelliert an die Bürger und Bürgerinnen, sich auch bei geringen Krankheitszeichen wie Schnupfen, Husten oder leichtem Fieber sofort testen zu lassen.