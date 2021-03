Mannheim. Dem Gesundheitsamt Mannheim sind bis zum Sonntagnachmittag 13 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten erhöht sich nach Angaben der Stadt auf insgesamt 11.020.

Bislang gelten in Mannheim 10.154 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es im Stadtgebiet derzeit 613 akute Infektionsfälle.

Mit diesen Werten sinkt die 7-Tages-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) - gemessen an den täglich von der Stadt Mannheim veröffentlichten Zahlen - auf 95,3. Am Samstag lag die Inzidenz noch bei 98,5.

Das darf nun in Mannheim wieder öffnen

Die neue Rechtsverordnung des Landes Baden-Württemberg erlaubt Öffnungen in verschiedenen Bereichen und lockert die Kontaktbeschränkungen, sofern die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner unter 100 liegt. Das ist in Mannheim derzeit gegeben.

Treffen von bis zu fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten sind wieder möglich.

sind wieder möglich. Buchhandlungen dürfen wieder unter den Hygieneauflagen für den Einzelhandel öffnen

dürfen wieder unter den Hygieneauflagen für den Einzelhandel öffnen Gärtnereien , Blumenläden, Baumschulen, Garten-, Bau-, und Raiffeisenmärkte dürfen wieder ihr komplettes Sortiment anbieten.

, Blumenläden, Baumschulen, Garten-, Bau-, und Raiffeisenmärkte dürfen wieder ihr komplettes Sortiment anbieten. Körpernahe Dienstleistungen sind wieder erlaubt. Dazu zählen Kosmetik-, Nagel-, Massage-, Tattoo-, Sonnen- und Piercingstudios, sowie kosmetische Fußpflegeeinrichtungen und ähnliche Einrichtungen. Dabei müssen unbedingt medizinische Masken getragen werden.

sind wieder erlaubt. Dazu zählen Kosmetik-, Nagel-, Massage-, Tattoo-, Sonnen- und Piercingstudios, sowie kosmetische Fußpflegeeinrichtungen und ähnliche Einrichtungen. Dabei müssen unbedingt medizinische Masken getragen werden. Der Einzelhandel darf sogenanntes „Click & Meet“ anbieten.

darf sogenanntes „Click & Meet“ anbieten. Nach vorheriger Terminbuchung und Dokumentation der Kontaktdaten dürfen Museen, Galerien, Gedenkstätten, zoologische und botanische Gärten besucht werden.

besucht werden. Die Museen und andere kommunale Einrichtungen bereiten die entsprechenden Öffnungen im jeweils zugelassenen Umfang vor, teilte die Stadtverwaltung am Sonntagabend mit.

und andere kommunale Einrichtungen bereiten die entsprechenden Öffnungen im jeweils zugelassenen Umfang vor, teilte die Stadtverwaltung am Sonntagabend mit. Beim Herzogenriedpark bleibt es bei der Öffnung nach den derzeitigen Regelungen, die einen unkomplizierteren Zugang erlauben als die für botanische Gärten vorgesehene Regelung der Rechtsverordnung.

bleibt es bei der Öffnung nach den derzeitigen Regelungen, die einen unkomplizierteren Zugang erlauben als die für botanische Gärten vorgesehene Regelung der Rechtsverordnung. Der Luisenpark wird ab Samstag einen nach Rechtsverordnung erlaubten Zugang auf Anmeldung ermöglichen, wenn dies nach der Inzidenzlage möglich ist. Hier sind Besucherlenkungssysteme und Absperrungen mit Blick auf die Baumaßnahmen vorzunehmen

Weitere Einzelheiten zur Öffnung kommunaler Einrichtungen auf Basis der neuen Rechtsverordnung will die Stadtverwaltung erst morgen kommunizieren.

Mit Blick auf den Inzidenzwert von Samstag und die nach wie vor steigende Zahl an Corona-Neuinfektionen werden möglicherweise auch wieder Lockerungen zurückgenommen.

"Stand heute liegt die 7-Tages-Inzidenz in Mannheim unter 100. Sollte sich dies ändern und die Inzidenz vom 100 drei Tage in Folge überschritten werden, hat das Gesundheitsamt dies festzustellen, am übernächsten Tag entfallen die Berechtigungen zu Öffnungen. Dies ist für die nächsten Tage nicht auszuschließen", heißt es dazu in einer von der Stadt veröffentlichten Pressemitteilung.

